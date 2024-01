Puma Exploration Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Das Anleger-Sentiment für Puma Exploration war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, mit positiven Themen an vier Tagen und negativer Kommunikation an zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigt sich jedoch ein vorwiegend positives Interesse der Anleger, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Puma Exploration-Aktie der letzten 200 Handelstage um -21,43 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -8,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Puma Exploration momentan als "überkauft" eingestuft wird, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer mittleren Aktivität geführt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung führt.

Insgesamt zeigt das Anleger-Sentiment eine positive Tendenz, während die technische Analyse und der Relative Strength Index auf negative Bewertungen hindeuten. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer neutralen Gesamtbewertung geführt.