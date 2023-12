Puma Biotechnology Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Puma Biotechnology nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige 7-Tage-RSI von Puma Biotechnology liegt bei 23,75 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "gut" Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,8, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für Puma Biotechnology zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Biotechnologie-Branche hat Puma Biotechnology in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -41,53 Prozent gezeigt. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die Unterperformance bei 34,56 Prozent. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.