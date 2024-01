Puma Biotechnology Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Puma Biotechnology-Aktie hat laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 8 USD, was einer erwarteten Performance von 70,58 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38,38 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 beträgt 37,38, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Puma Biotechnology also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hier ein "Neutral"-Rating erhält. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -2,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs von 0. Daher erhält Puma Biotechnology in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.