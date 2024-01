Puma Biotechnology Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Puma Biotechnology wird von Analysten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 13,43, während das Branchen-KGV bei 105,03 liegt. Dies ergibt eine Unterbewertung von 87 Prozent im Vergleich zum Branchen-KGV.

Die Stimmung bezüglich Puma Biotechnology wird als neutral eingeschätzt, basierend auf der Analyse von Kommentaren in sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

Institutionelle Analysten haben überwiegend positive Einschätzungen für die langfristige Entwicklung der Aktie abgegeben. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 1 mal mit "Gut" bewertet und kein Mal mit "Schlecht" oder "Neutral". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 65,98 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 8 USD.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der aktuelle Schlusskurs liegt 46,5 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und 28,19 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt wird Puma Biotechnology auf fundamentaler, sentimentaler und technischer Basis positiv bewertet.