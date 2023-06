Puma: Analysten sehen hohes Kurspotenzial - Kursziel bei 72,42 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Gestern legte Puma am Finanzmarkt um +1,21% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug die Entwicklung nur +0,07%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre mittelfristige Kursziel von Puma bei 72,42 EUR liegt. Falls sie Recht haben sollten, würde sich ein Investitionspotenzial von +60.72% ergeben. Aktuell teilen jedoch nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Dennoch empfehlen sechs Experten einen starken Kauf und weitere 13 vergeben das Rating “Kauf”, während neun Experten eher neutral bleiben mit dem Rating “halten”.

Das positive Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.89 (alt). Der Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen beträgt somit insgesamt +67,86%.