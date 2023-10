Puma: Analysten sehen Potenzial – Kursziel bei 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktie von Puma hat gestern einen Anstieg von +5,76% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,55%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Bankanalysten sind im Durchschnitt davon überzeugt, dass das mittelfristige Kursziel für die Puma-Aktie bei 71,40 EUR liegt. Das würde Investoren ein Potenzial von +21,43% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Einschätzung zur Aktie liegt aktuell bei +72,41%. Insgesamt bewerten acht Experten die Aktie als starken Kauf und weitere 13 als Kauf. Acht Experten positionieren sich neutral mit einem “Halten”-Rating.

Das Guru-Rating für Puma hat sich auf 4,00 verbessert.