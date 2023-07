Puma: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 69,36 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Puma um +1,36% zulegen und zeigt damit in den letzten fünf Tagen eine positive Kursentwicklung von +9,20%. Die Bankanalysten sind sich einig und sehen in Puma ein mittelfristiges Kursziel bei 69,36 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +22,28%.

• Puma am Finanzmarkt mit positiver Entwicklung

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 69,36 EUR

• Anteil der optimistischen Analysten bei +72,41%

• Guru-Rating bleibt stabil auf dem Niveau von 4,00

Aktuell empfehlen acht Experten die Aktie als starken Kauf und dreizehn weitere bewerten sie als Kauf. Nur wenige sprechen sich für “halten” aus. Insgesamt sind somit über drei Viertel der befragten Analysten optimistisch gestimmt.

Die Trend-Indikatoren bestätigen diese Einschätzungen. So bleibt das Guru-Rating unverändert auf dem Niveau von...