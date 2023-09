Puma: Analysten sehen Kursziel von 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktie von Puma wird nach Ansicht der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 71,40 EUR und damit um +13,66% über dem aktuellen Wert.

• Am 04.09.2023 stieg die Aktie um +1,06%

• Pumas Guru-Rating beträgt nunmehr 4,00

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +72,41%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Puma ein Plus von +1,06%. Die positive Entwicklung setzt sich in den letzten fünf Handelstagen fort und steht momentan bei einem Gesamtplus von +1,78%. Das Marktvertrauen scheint also relativ hoch zu sein.

Insgesamt haben acht Experten die Aktie als “stark kaufen” eingestuft. Dreizehn weitere Analysten bewerten sie zwar optimistisch (“kaufen”), aber ohne Euphorie. Acht andere halten sich neutral (Bewertung “halten”).

Das Guru-Rating für Puma hat sich zuletzt auf den Wert von 4...