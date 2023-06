Puma: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +41,16%

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktie von Puma hat in der vergangenen Woche an Wert gewonnen und liegt aktuell bei einem Kurs von 50,60 EUR (-0,04% am 13.06.2023). Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten beträgt jedoch 71,40 EUR.

• Puma legte in den letzten fünf Handelstagen um +5,35% zu

• Durchschnittliches Kursziel von Bankanalysten liegt bei 71,40 EUR (+41,16%)

• Guru-Rating bleibt mit 3,97 unverändert

Während einige Experten skeptisch bleiben und die Einschätzung “halten” vergeben haben (9 Analysten), sind andere zuversichtlicher gestimmt: insgesamt empfehlen 20 Analysten die Aktie zum Kauf oder starkem Kauf.

Das positive Guru-Rating bestärkt diese optimistische Stimmung am Markt zusätzlich.