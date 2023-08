Puma: Analysten prognostizieren Kursanstieg um 17,03% auf 70,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Am gestrigen Tag fiel der Aktienkurs von Puma um -0,82%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Minus von -1,80%. Trotzdem sehen zahlreiche Bankanalysten das wahre Potenzial in Puma.

• Am 02.08.2023 betrug die Veränderung des Aktienkurses -0,82%

• Das mittelfristige Kursziel für Puma liegt bei 70,38 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Die Mehrheit der Experten geht davon aus, dass sich das aktuelle Kurspotenzial von +17,03% bis zum Erreichen des Kursziels entfaltet. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Von insgesamt 29 befragten Analysten bewerten acht die Aktie als stark kaufenswert und weitere dreizehn geben ihr Kaufempfehlungen. Die restlichen acht Experten empfehlen die Bewertung “halten”. Dies bedeutet eine optimistische...