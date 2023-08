Puma: Analyse zeigt Kursziel von 70,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktie von Puma hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung hingelegt und verlor gestern 2,63%. Insgesamt steht sie in den vergangenen fünf Handelstagen bei einem Minus von 3,62%, was auf pessimistische Marktbedingungen schließen lässt.

Laut Experten ist die Aktie allerdings unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kurspotenzial von +13,01% mit einem aktuellen Kursziel von 70,38 EUR. Von insgesamt 29 Analysten sind dabei überwiegend Kaufempfehlungen zu verzeichnen:

• Starken Kauf empfehlen derzeit acht Analysten

• Zum Kauf raten weitere dreizehn Experten

• Acht Bankanalysten positionieren sich neutral

Damit zeigen sich rund drei Viertel aller befragten Finanzexperten optimistisch hinsichtlich der Zukunftsaussichten für die Puma-Aktie.

Zur Bewertung des Trends wird das Guru-Rating herangezogen – dieses bleibt...