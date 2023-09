Puma: Aktuell unterbewertet - Mögliche Kurssteigerung von +15,68% auf 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die gestrige Kursentwicklung der Puma-Aktie am Finanzmarkt betrug -0,45%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch eine positive Entwicklung in Höhe von +0,72% verzeichnet werden. Der Markt ist momentan neutral eingestellt und die Analysten sehen ein Potenzial für das Unternehmen.

• Puma: Gestern mit einer negativen Kursentwicklung von -0,45%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 71,40 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” wurde auf 4,00 angehoben

Das aktuelle mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beträgt 71,40 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Experten besagt somit ein mögliches Wachstumspotenzial von +15,68%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung zustimmend. Von insgesamt 29 Analysten bewerten acht die Aktie als stark kaufenswert und dreizehn empfehlen einen Kauf des Wertpapiers.

