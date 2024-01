Puma Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich die Anleger jedoch vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Puma unterhalten. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es wurden 9 "Schlecht"-Signale identifiziert, im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer insgesamt "Schlecht"- Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei einer technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der Puma-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Puma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 54,65 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (43,15 EUR) liegt damit deutlich darunter (Unterschied -21,04 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 52,91 EUR für den gleitenden Durchschnitt, und einem letzten Schlusskurs, der ebenfalls darunter liegt (-18,45 Prozent). Somit wird die Puma-Aktie auch in diesem Fall mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 86,77, was darauf hindeutet, dass die Puma-Aktie überkauft ist und daher mit einem "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 76 eine ähnliche Einschätzung, die auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt resultiert daraus eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Puma bei 26,48 liegt, was im Vergleich zum Branchenmittel von 29,85 als deutlich günstiger und unterbewertet einzustufen ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Puma-Analyse vom 20.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Puma jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Puma-Analyse.

Puma: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...