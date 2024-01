Puma Aktie: Das wird teuer!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Puma intensiv diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen überwogen. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Weiterführende Studien zeigten, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, was zu einer überwiegend negativen Stimmung führte.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Puma beträgt aktuell 1, was eine negative Differenz von -1,95 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigte Puma über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigte kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich für Puma in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Puma-Aktie sowohl im Vergleich zum GD200 als auch zum GD50 unter dem Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".