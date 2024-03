Puma Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Puma zeigt sich in den sozialen Medien in den letzten Tagen als grundsätzlich neutral. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen in der Kommunikation. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für Puma abgegeben. Trotzdem haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung von Verkaufssignalen erhält Puma in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Anlegerstimmungs-Rating für Puma von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Allerdings hat sich die Stimmung für Puma in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Puma. Dies deutet auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, weshalb Puma in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") erzielte die Aktie von Puma im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,22 Prozent, was 25,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -4,06 Prozent, und Puma liegt aktuell 24,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Puma derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 52,79 EUR, womit der Kurs der Aktie (41,85 EUR) um -20,72 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 43,58 EUR entspricht einer Abweichung von -3,97 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert erscheinen lässt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".