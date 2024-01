Puma Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Puma ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Puma-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76,95, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 75,81, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Puma ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,48 auf, was 11 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (29,84). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um die Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, während eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert wurde, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Im Vergleich mit anderen Aktien in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erzielte Puma in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,33 Prozent, was eine Outperformance von +3,65 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Puma um 0,33 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.