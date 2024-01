Puma Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Der Aktienkurs von Puma hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 3,1 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt bei 0,12 Prozent, und Puma liegt aktuell 6,21 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Puma bei 54,52 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 42,4 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von -22,23 Prozent zum GD200 bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem aktuellen Niveau von 52,34 EUR um -18,99 Prozent unter diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Puma derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,56 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt daher -1, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutet auf eine positive Bewertung hin, ebenso wie die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Gut". Es wurden jedoch auch 9 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, weshalb insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen wird.