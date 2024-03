Puma Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Puma eine Rendite von -28,22 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Puma um 25,45 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -3,25 Prozent, und Puma liegt aktuell 24,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Puma-Aktie von 42,7 EUR als "Schlecht" eingestuft, da er 18,94 Prozent unter dem GD200 von 52,68 EUR liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 42,21 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf Puma war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, in denen positive Themen vorherrschten, und drei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Puma mit einer Ausschüttung von 2,15 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (3,56 %) um 1,4 Prozentpunkte niedriger. Daher wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.