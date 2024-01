Puma Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die aktuelle Dividendenrendite von Puma liegt bei 1,6 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien Bekleidung und Luxusgütern einen geringeren Ertrag von 1,96 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und die Ausschüttungspolitik wird als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Puma bei 54,29 EUR, was zu einer schlechten Einstufung führt, da der aktuelle Aktienkurs bei 37,7 EUR liegt und somit einen Abstand von -30,56 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 51,45 EUR ergibt sich eine negative Differenz von -26,72 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Puma eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Puma daher eine "Gut"-Einschätzung, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale zeigen, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Puma einen Wert von 26 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,01 unter dem Durchschnitt liegt und somit als unterbewertet eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.