Puma: Aktie laut Analysten unterbewertet – Kurspotenzial von +33,44%

Die gestrige Kursentwicklung der Puma-Aktie am Finanzmarkt betrug +0,12%. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen jedoch in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -3,78%, was auf eine momentane pessimistische Stimmung des Marktes hindeutet.

Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie von Puma hat ein mittelfristiges Kursziel von 69,36 EUR. Sollte diese Einschätzung eintreffen, würde sich für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +33,44% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach einer jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Dennoch zeigen die meisten Experten Optimismus gegenüber der Aktie: 8 Analysten hielten sie für einen starken Kauf und 13 sahen sie als kaufenswert an. Lediglich 8 positionierten sich neutral mit der Bewertung “halten”. Das Guru-Rating blieb unverändert bei einem...