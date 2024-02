Puma Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für die Puma-Aktie liegt der RSI bei 39,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, liegt bei 58,76 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Puma-Aktie bei 41,7 EUR und ist damit um -21,42 Prozent vom GD200 (53,07 EUR) entfernt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 45,47 EUR und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal mit einem Abstand von -8,29 Prozent. Zusammenfassend wird der Kurs der Puma-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Puma-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -37,56 Prozent erzielt, was 37,89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -4,55 Prozent, und die Puma-Aktie liegt aktuell 33,01 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Bereich weist die Puma-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,68 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,32 liegt und sie somit als unterbewertet erscheinen lässt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Puma-Aktie, mit neutralen Signalen aus der technischen Analyse und einer unterdurchschnittlichen Performance im Vergleich zu anderen Aktien aus derselben Branche.