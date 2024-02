Puma Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Bewertung einer Aktie kann durch eine umfassende Analyse des Sentiments und Buzz im Internet, des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV), des Relative Strength Index (RSI) und der technischen Analyse ermittelt werden. Bei Puma zeigen sich interessante Ausprägungen in diesen Bereichen.

Die Diskussionsintensität über Puma ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist und zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das KGV liegt derzeit bei 18, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der durchschnittliche Wert in der Branche liegt momentan bei 30, was zu einer Unterbewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Puma führt zu einer "Gut"-Einstufung, während der RSI25 aufgrund eines Wertes von 77,46 zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Puma-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Gesamteinschätzung für die Puma-Aktie basierend auf der Analyse des Sentiments, des KGV, des RSI und der technischen Analyse.