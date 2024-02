Puma Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "TDK":

Die Puma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 53,16 EUR erreicht. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 42,21 EUR, was einem Unterschied von -20,6 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Puma also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 29 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zur Vergabe einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Puma weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Puma also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.

In den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Puma verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Puma in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,56 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt nur um -4,14 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -33,42 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag Puma 38,06 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.