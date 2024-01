Puma-Aktie: Das kam unerwartet – was jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktie des Sportartikelherstellers Puma (WKN: 696960) musste am Mittwoch herbe Verluste hinnehmen. In der Spitze betrug der Rückgang -10,6%. Aktuell setzt sich der Kursverlust fort, die Aktie notiert nur noch bei 37,50 €. Damit steht sie wieder auf dem Stand von Anfang 2018. Die Ursache für diesen Einbruch waren die schwachen Jahreszahlen. Was bedeutet das für die weitere Kursentwicklung?