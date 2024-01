Puma Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Puma über einen längeren Zeitraum hinweg mittelmäßig waren. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Aktivität und einer schlechten Einschätzung in Bezug auf die Stimmungsänderung.

In Bezug auf die Dividende weist Puma derzeit eine Rendite von 1,6 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,56 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) Werte von 86,77 und 76 für einen Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen aufweist, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird die Aktie basierend auf dem RSI als "schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, aber statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.