Puma Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Diskussionen rund um Puma auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen und auch die kommentierten Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Aufgrund dessen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Zudem wurden in diesem Zeitraum auch drei Handelssignale ermittelt, davon ergaben zwei ein positives und eines ein negatives Signal. Letztlich führt dieses Ergebnis zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Puma bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Die Stimmung für Puma hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von unserer Seite führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Puma im vergangenen Jahr mit 6,33 Prozent 0,99 Prozent unter dem Durchschnitt (7,32 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 3,69 Prozent. Puma liegt aktuell 2,64 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Puma liegt aktuell bei 1,6 Prozent und somit unter dem Branchendurchschnitt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat einen Wert von 3,55, wodurch sich eine Differenz von -1,94 Prozent zur Puma-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.