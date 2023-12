Puma Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Puma erhält gute Bewertungen in den sozialen Medien

In den vergangenen zwei Wochen wurde Puma von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass sowohl "Gut"- als auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Daher wird für dieses Kriterium eine "Neutral" Einschätzung festgehalten. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Puma mit einem Wert von 27,6 7 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bewertet. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Puma mit "Neutral" bewertet, da der Aktienkurs selbst bei 56 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +1,47 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.