Puma Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Der Aktienkurs von Puma hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,56 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -4,14 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -33,42 Prozent für Puma entspricht. Insgesamt liegt die Rendite im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor bei 0,5 Prozent im letzten Jahr, wobei Puma um 38,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Puma in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) wird Puma als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 18,68, was einem Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,23 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Puma diskutiert. An acht Tagen überwog eine positive Kommunikation, während an vier Tagen die Diskussion eher negativ war. Jedoch waren in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen präsent. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Puma liegt auf 7-Tage-Basis bei 29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Puma weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Puma-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.