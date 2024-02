Puma Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Puma wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 29 Punkten, was darauf hinweist, dass Puma überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 63,13, was bedeutet, dass Puma hier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich für das Puma-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Puma eher schwach und negativ sind. Daher wird das Puma-Wertpapier insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Puma von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Puma mit 2,15 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,49 Prozent in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.