Puma Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Puma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 53,36 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 41,56 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von -22,11 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Puma-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 47,54 EUR (-12,58 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Puma-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Puma in den letzten Monaten durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Puma-Aktie bei 18. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Puma 18,68 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 37 Prozent. Daher wird die Puma-Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Puma-Aktie eine Performance von -37,56 Prozent, was eine Unterperformance von -33,94 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Puma-Aktie deutlich unter den Durchschnittswerten, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.