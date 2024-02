Puma Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Analyse der Aktie von Puma zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 18,44, was auf eine gute Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 77,46 jedoch ein Indikator für eine schlechte Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die Anleger-Stimmung zu Puma ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien führt zu einer guten Einstufung. Allerdings wurden auch 9 schlechte Signale in der Analyse der Anleger-Stimmung gefunden, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine gute Einstufung.

Die technische Analyse der Puma-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Schlusskurs deutlich unter dem Wert der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem schlechten Rating für die Puma-Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit für die Puma-Aktie eine neutrale Gesamteinschätzung basierend auf der Analyse der Diskussionsintensität, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.