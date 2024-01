Puma Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die sportliche Bekleidungsfirma Puma hat in letzter Zeit eine Dividendenrendite von 1,6 % ausgewiesen, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,55 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf die fundamentale Bewertung wird Puma im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 92,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Puma, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu Puma zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein Gesamtrating von "Neutral".