Puma Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Diskussionen rund um Puma auf den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die besprochenen Themen rund um das Unternehmen sind größtenteils positiv. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusätzlich wurden insgesamt neun Handelssignale ermittelt, wovon keine als positiv bewertet wurden. Daher wird die Aktie letztendlich als "Schlecht" eingestuft. Zusammengefasst ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Puma als angemessen bewertet.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Puma ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,68 auf, was 38 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis von Dividende und Aktienkurs bei Puma derzeit 2. Dies ergibt eine negative Differenz von -1,42 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Puma eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (Relative Strength Index - RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Puma liegt der RSI7 derzeit bei 88,82 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 83,57 eine Überkauftheit an und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt erhält das Puma-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.