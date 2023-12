Puma Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Puma können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. In letzter Zeit zeigte die Aktie jedoch nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin und entspricht somit einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert.

In Bezug auf die Dividende von 1,6 % ist Puma im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (3,59 %) als niedriger einzustufen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Puma liegt bei 78,43, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Puma daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Puma-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend negative Bewertungen erhält. Der letzte Schlusskurs liegt sowohl unter dem 200-Tage-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung basierend auf trendfolgenden Indikatoren führt.