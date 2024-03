Puma Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Der Aktienkurs von Puma hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28,22 Prozent verzeichnet, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Ebenso liegt die Rendite von Puma von 25,05 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -3,17 Prozent erzielte. Diese Entwicklung führt dazu, dass Puma in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Puma festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Puma mit 41,76 EUR derzeit -2,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -20,79 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Puma liegt bei einem Niveau von 38,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 37,31 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung der Aktie daher als "Neutral" eingestuft.