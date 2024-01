Puma Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Puma wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 26,48, was einem Abstand von 12 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,99 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 55,06 EUR für den Schlusskurs der Puma-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 46,66 EUR, was einem Unterschied von -15,26 Prozent entspricht. Dies führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen Rückgang, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Puma in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 3,6 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,73 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Puma 0,46 Prozent unter dem Durchschnittswert von 6,78 Prozent. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich wird Puma in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Puma. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Puma wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.