Puma Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Sportmarke Puma erhält gemischte Bewertungen in Bezug auf ihre Dividendenpolitik, fundamentale Analyse und Marktstimmung. Laut Analysten beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Puma derzeit 2, was einer negativen Differenz von -1,36 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Puma als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 20,56 insgesamt 28 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Anwendung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Puma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 36) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 49,2) führen zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers.

In den sozialen Medien konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Puma festgestellt werden. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Insgesamt wird Puma daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit "Gut" und "Schlecht" bewertet, was zu einer gemischten Bewertung führt.