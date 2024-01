Puma Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Kommunikationsfrequenz spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage bei Puma nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

In der technischen Analyse wird die Puma-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als negativ eingestuft. Der GD200 liegt bei 54,94 EUR, während der aktuelle Kurs bei 47,48 EUR liegt, was einer Abweichung von -13,58 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 53,98 EUR, was einer Abweichung von -12,04 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als negativ bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Puma-Aktie. Der RSI7 liegt bei 76,95 und der RSI25 bei 75,81, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit einigen positiven Themen an drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Puma. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen zeigt einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.