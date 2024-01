Puma Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

In den letzten Wochen konnte bei Puma eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Diskussionen hat sich hingegen nicht signifikant verändert, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Puma in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI), der verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, zeigt sich, dass Puma derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet weder auf eine Über- noch Unterkauft-Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Puma-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) erscheint Puma aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,48, was einen Abstand von 12 Prozent zum Branchen-KGV von 30 bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl erhält Puma eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Puma mit 1,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,55 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Puma in einigen Bereichen negativ bewertet wird, während es in anderen Bereichen besser abschneidet. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.