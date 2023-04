Puma Aktie: Kursziele und Prognosen der Investmentbanken

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Puma-Aktie hat in den letzten Tagen an Wert verloren, und der allgemeine Trend deutet auf schwierige Zeiten hin. Das Kursziel von etwa 44 Euro rückt wieder ins Blickfeld, falls die Bären weiterhin die Kontrolle behalten. Goldman Sachs hat kürzlich seine Prognose für Puma vor den Quartalszahlen auf 98 Euro gesenkt, hält jedoch weiterhin an seiner Einstufung “Buy” fest. Analyst Richard Edwards äußerte sich positiv zum Direktgeschäft mit Verbrauchern und erhöhte seine Erwartungen an die Bruttomarge. Bei den operativen Gewinnen dürften jedoch höhere operative Aufwendungen aufgezehrt werden, weshalb Edwards seine Ebit-Schätzung für das Auftaktquartal kürzen musste.

JPMorgan sieht Puma Aktie neutral

JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE auf “Neutral” belassen und ein Kursziel von 65 Euro angegeben. Analystin Olivia Townsend...