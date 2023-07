Puma: Aktie mit Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Puma-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,36 EUR, was einem Potenzial von +12,78% entspricht. Gestern konnte die Aktie am Markt um +0,42% zulegen und in den letzten fünf Handelstagen sogar um insgesamt +8,62%. Die Stimmung ist entsprechend optimistisch.

• Kursentwicklung: Am 28.07.2023 mit +0,42%

• Mittelfristiges Kursziel: 69,36 EUR

• Guru-Rating: Unverändert auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT”

Aktuell raten acht Analysten zum Kauf der Aktie und weitere 13 Experten empfehlen sie als Kauf. Acht Analysten bewerten die Aktie neutral mit “halten”. Insgesamt sind somit rund drei Viertel aller Bankanalysten optimistisch gestimmt (+72,41%). Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert auf dem Niveau von “Guru-Rating...