Puma Aktie: Kaufchance laut Expertenmeinung!

Im letzten Quartal haben 15 Analysten Puma mit “Gut” und 6 mit “Neutral” bewertet, ohne eine negative Einschätzung abzugeben. Im Durchschnitt liegt somit eine positive Beurteilung vor. Der Blick auf den vergangenen Monat zeigt ein ähnliches Bild: von insgesamt 22 Empfehlungen sind nur 8 neutral, während der Großteil wiederum positiv ausfällt.

Eine institutionelle Sicht fällt für die Aktie kurzfristig positiv aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei USD 73.03 und impliziert eine Steigerung um etwa 34%. Diese Entwicklung wird von Analysten als erneut “gut” eingestuft.

Die Bewertungen von Analysten für Puma scheinen sich also seit geraumer Zeit stabil zu halten, was für das Unternehmen spricht und das Vertrauen in die Aktie stärkt.

Ein fundamentaler Ansatz zeigt: Kauf von Puma-Aktien lohnenswert

Pumas Aktien gelten...