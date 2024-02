Puma Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktie von Puma wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,68 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 30,32 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Jedoch schneidet Puma im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bei der Dividendenausschüttung schlechter ab. Mit einer Dividende von 2,15 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,5 % erhält die Ausschüttung die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Puma einen Wert von 39,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 58,76 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Anleger-Stimmung bei Puma zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren. In den vergangenen Tagen überwogen eher positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Jedoch wurden auch 9 negative Signale aus den sozialen Medien gewonnen, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.