Puma Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie liefern. Im Falle von Puma zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Interessanterweise weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat Puma in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Underperformance von -35,94 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Puma um 39,65 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Puma-Aktie aktuell bei 54,12 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 38 EUR aus dem Handel ging, was zu einem negativen Abstand von -29,79 Prozent führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -25,14 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Fundamental betrachtet weist Puma ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 29 haben. Aus fundamentaler Sicht ist Puma damit unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.