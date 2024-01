Puma Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Puma ist laut unserer Analyse im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 26,48, was einem Abstand von 11 Prozent zum Branchen-KGV von 29,82 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhalten wir eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen zu Puma untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Puma in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung. Allerdings zeigt die Analyse von Handelssignalen, dass es neun negative Signale und keine positiven Signale gibt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Puma daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Puma-Aktie neutral bewertet wird. Der RSI7 beträgt 51,13, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 77,96 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Puma eine Ausschüttung von 1,6 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (3,56 %) niedriger ist. Die Differenz beträgt 1,96 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.