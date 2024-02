Puma Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Puma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 53,94 EUR erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,6 EUR, was einem Unterschied von -30,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 50,15 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -25,02 Prozent entspricht. Daher wird der Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating vergeben. Insgesamt erhält Puma somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Puma-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 85, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt dies mit einem Wert von 82,64. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für die Aktie von Puma. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich insbesondere mit den positiven Themen rund um Puma. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Schlecht"-Signal, obwohl das Anleger-Sentiment insgesamt positiv bewertet wird.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Puma mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,68 um 38 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Diese Kennzahl signalisiert somit eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentalanalytischer Sicht.