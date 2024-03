Puma Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Puma liegt bei 38,14, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,31, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Puma mit 41,76 EUR inzwischen um -2,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" betrachtet. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" beurteilt, da die Distanz zum GD200 bei -20,79 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Puma derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgütern. Der Unterschied beträgt 1,35 Prozentpunkte (2,15 % gegenüber 3,5 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien in Bezug auf Puma ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen im Fokus der Diskussionen standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut". Jedoch zeigten sich auch 2 negative Signale und 1 positives Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.