Puma Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Stimmung und das Interesse an Puma wurden über einen längeren Zeitraum aufgezeichnet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge eher gering war, was auf ein unterdurchschnittliches Interesse hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Puma in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Puma in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab nur positive Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Puma daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings wurden in der gleichen Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Puma von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Puma als unterbewertet, da das KGV insgesamt 11 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Die fundamentale Analyse ergibt daher die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Puma eine Outperformance von +5,98 Prozent, während im Sektorvergleich eine Unterperformance von 3,9 Prozent festgestellt wurde. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.