Puma Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Puma verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,56 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 40,02 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -1,83 Prozent, und Puma liegt aktuell 35,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich jedoch ein positives Bild. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer Einschätzung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Alles in allem erhält Puma in diesem Bereich ein Gesamturteil von "Gut".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Puma auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft, da es mit 18,68 um 38 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche. Aus dieser Perspektive ergibt sich daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse hingegen zeigt ein weniger positives Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 53,85 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 37,91 EUR um -29,6 Prozent darunter liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 49,82 EUR führt zu einer Abweichung von -23,91 Prozent. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Aktie von Puma, wobei die verschiedenen Analysen zu unterschiedlichen Einschätzungen führen.