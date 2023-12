Puma Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Puma beträgt 26, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 29,79 für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter unter dem Durchschnitt liegt (ca. 11 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Puma somit unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Puma liegt bei 92,89 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Puma-Wertpapier im Bereich RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Puma mit einer Rendite von 6,33 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die Rendite der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt bei -0,64 Prozent, während Puma bei 6,97 Prozent liegt. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.